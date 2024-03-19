В «Доме китобоя» покажут вещи Иосифа Бродского

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Выставка «Бродский. Пенье без музыки» откроется в «Доме китобоя» 1 апреля (12+). На ней представят оригинальные предметы, принадлежавшие поэту Иосифу Бродскому — перья, бумаги, непрожитый календарь — из коллекции Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге.

«Выставка посвящена стихотворению Иосифа Бродского „Пенье без музыки“, где сквозной метафорой является разлука и теорема о треугольнике. Это выставка про мужественное переживание любых невзгод, без самогероизации, без героизации абстрактного мужества, и про личный выбор сохранять человечность и благодарность в любых обстоятельствах, — отмечается в анонсе. — Стихотворение „Пенье без музыки“ написано в диалоге со стихотворением Джона Донна „Прощание, запрещающее грусть“. Центральным экспонатом станет сборник стихотворений английского поэта, принадлежавший Бродскому».

Куратор проекта — музейный проектировщик, старший научный сотрудник музея истории Дальнего востока им. В. Арсеньева Александр Бондарев. Сценограф — художник Никита Сазонов, оформивший более 100 спектаклей и 100 музейных проектов. Дизайнер — художница Мария Пиир из «Художественно-придумывательного сообщества» (Санкт-Петербург).

Партнёрами проекта выступают Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Фонд музея Иосифа Бродского, частное учреждение культуры «Музей полторы комнаты». Выставка «Бродский. Пенье без музыки» будет работать до 30 июня.

Балтические топи: «Дом китобоя» запустил спектакль о командировке Бродского в Калининград

Ранее в «Доме китобоя» поставили аудиоспектакль-променад «Открытка из города К.» (16+), вдохновленный командировкой Иосифа Бродского в Калининградскую область в 1963 году. Режиссером стал Степан Пектеев из БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Текст для «Открытки из города К.» написал поэт и переводчик Сергей Самойленко.

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