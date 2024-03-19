Музей «Фридландские ворота» закупает робота-экскурсовода

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Музей «Фридландские ворота» в Калининграде закупает робота-экскурсовода почти за 4 миллиона рублей. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Музей ищет поставщика для приобретения и монтажа робота-экскурсовода. Последний должен быть оснащен камерой для обнаружения и распознавания лиц (не менее 1000), генерировать ответы на общие вопросы и поддерживать разговор, распознавать голос, консультировать на профильные темы, вести экскурсию не менее 20 минут и транслировать информацию об экспонатах музея на экране. Также одна из необходимых функций — интерактивные взаимодействия с посетителями музея, в том числе возможность делать фото, отправлять снимки на электронную почту и печатать их. Дополнительно робот должен быть оснащен сервисом для создания скриптов управления жестикуляцией, мимикой и передвижением, оснащенным пользовательским интерфейсом.

Начальная (максимальная) цена контракта составила почти 4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 марта. Поставщик должен будет передать и смонтировать оборудование за 60 дней с даты заключения контракта.

В 2013 году робот-экскурсовод «R.Bot 100» появился в в Музее Мирового океана. Устройство было разработано в 2008 году компанией «Лаборатория трёхмерного зрения».

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