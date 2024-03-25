Анненкирхе открывает выставочное пространство в Калининграде

Команда лютеранской церкви Анненкирхе из Санкт-Петербурга планирует открыть выставочное пространство в Калининграде. Оно разместится в одном из корпусов бывшей пивоварни «Понарт».

«В цехах бывшего пивоваренного завода „Понарт“ площадью более 2000 м² команда Анненкирхе будет проводить выставки, концерты, лекции и другие культурные мероприятия. Также планируется открытие спешелти-кофейни „Манна“ и сувенирной лавки с фирменным христианским мерчем», — рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе Анненкирхе.

Первой выставкой в галерее станет «Сотворение» (6+) от арт-группы «Зерно». Открытие запланировано на июль 2024 года.

«Это библейский взгляд на создание мира через призму современного христианского искусства, — поясняют кураторы. — Гости выставки узнают всё самое главное о днях творения, смогут прикоснуться к Богу, приблизиться к небесным светилам и решить для себя: кусать или не кусать запретный плод. Масштабные инсталляции и эстетичные локации помогут проникнуться тематикой и сделать много красивых фото на память. Выставка уже четыре раза с успехом проходила в петербургской лютеранской церкви Анненкирхе и теперь будет представлена в Калининграде».

«Мы много путешествовали по Калининградской области, очень любим этот регион, и мысль что-нибудь там сделать была давно, — рассказала „Новому Калининграду“ руководитель отдела маркетинга Анненкирхе Кристина Шилова. — Мы рассматривали разные города под наши проекты, и именно в Калининграде нам удалось найти подходящие по площади помещения (мы искали от 1500 м²). Так как помещения изначально проектировались как заводские цеха, они нестандартные по форме и находятся в состоянии „лофт“ — мы любим и умеем работать с такими объектами. Кроме того, в Понарте мы видим перспективу и верим, что через некоторое время он станет популярным местом в Калининграде. Надеемся, что наш опыт, навыки и креатив помогут в развитии квартала».

В субботу, 30 марта, волонтерское движение «Хранители руин» намерено провести субботник на месте будущей выставки — вывезти мусор и подготовить помещения к грядущему ремонту, отметили в пресс-службе петербургского храма.

Анненкирхе — старинная лютеранская церковь в Санкт-Петербурге. В советское время в ней размещался кинотеатр «Спартак», в 1990-е проводили дискотеки и рок-концерты. В 2002 году в здании произошел пожар, практически полностью его уничтоживший. Спустя шесть лет началась реставрация, предполагавшая восстановление только внешнего облика храма. Интерьеры остались такими же, какими были после пожара. В 2013 году здание вернули лютеранской церкви. «Силами общины и арт-группы „Зерно“, состоящей из прихожан и сотрудников, проводим богослужения, концерты, выставки и другие мероприятия, чтобы рассказывать о Боге и вечных ценностях на доступном языке», — отмечается в социальных сетях Анненкирхе.