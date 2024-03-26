В Калининградской области впервые представят живопись Зураба Церетели

Фрагмент работы Зураба Церетели. Изображение предоставлено пресс-службой Музея Мирового океана
Фрагмент работы Зураба Церетели. Изображение предоставлено пресс-службой Музея Мирового океана

Выставка живописи Зураба Церетели «Ожившие сны» (0+) откроется в филиале Музея Мирового океана в Светлогорске 6 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения. 

«На выставке будут представлены художественные полотна, эмали, скульптура, а также предметы, характеризующие неповторимую атмосферу мастерской художника, чья жизненная сила соединяет в произведениях самые различные жанры, техники и виды изобразительного искусства, наполняя их страстью и энергией», — отмечается в анонсе.

По данным Музея Мирового океана, живопись Зураба Церетели представят в Калининградской области впервые. Выставка «Ожившие сны» приурочена к 90-летию художника-монументалиста.

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