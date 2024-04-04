В бастионе «Литва» запустили регулярные экскурсии

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В бастионе «Литва» на Литовскому валу, 105 запускают регулярные экскурсии, сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана. 0+

В этом сезоне исторический объект будет открыт с четверга по субботу. Посетить его можно, присоединившись к группе в 12:00, 15:00 и 17:00 (билеты — на сайте Музея Мирового океана) или отправившись на пешую экскурсию от Королевских ворот до бастиона «Литва» в 14:00 и 16:00 (билеты — в кассе Королевских ворот).

«Мы очень много сделали за прошлый год [в бастионе „Литва“], хотя эти вещи часто не видны, — рассказывал в интервью „Новому Калининграду“ директор Музея Мирового океана Денис Миронюк. — Они касаются, например, правовых оснований пользования земельными участками. Мы получили причал, сейчас идет его обследование, заказали проект противоаварийных работ».

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По его словам, в будущем в бастионе планируют разместить экспонаты, связанные с историей отечественного флота и кораблестроения. «Внутри будут размещаться лодки — у объекта есть все условия для хранения фондовых предметов. У нас очень много крупногабаритных экспонатов, особенно подводной археологии, которые негде хранить, музей даже со своими территориями уже не справляется», — пояснил Денис Миронюк.

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