В Музее искусств представят прижизненный портрет Канта

В Калининградском музее изобразительных искусств представят прижизненный портрет философа Иммануила Канта, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Выставка одной картины „Кант. Калининград — Кенигсберг“ (0+) в честь 300-летия философа откроется 17 апреля. Увидеть произведение можно в составе постоянной экспозиции „Калининград-Кенигсберг: мост над временем“ (0+)», — сообщили в музее.

Портрет датируется 1768 годом. Его автор — немецкий художник Иоганн Готлиб Беккер. С ним ассоциируют несколько изображений Иммануила Канта. Самое известное находится в Национальном музее Шиллера в Марбахе-на-Неккаре (Германия). В Калининграде представят идентичный портрет, который попал в коллекцию Пермской государственной художественной галереи в 1950-е годы из частных рук без обозначения автора. «Исследователи-искусствоведы, историки и философы едины во мнении, что Кант написан именно Беккером», — отметили в Музее искусств.

Увидеть выставку одной картины можно будет до 15 сентября. В ее рамках также планируются лекции и специальные экскурсии.