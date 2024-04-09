В ГЦСИ расскажут об истории калининградской фотографии

Фото предоставлено филиалом Пушкинского музея
Фото предоставлено филиалом Пушкинского музея

Фотограф Юрий Павлов выступит с лекцией «Калининградская фотография конца ХХ века» (12+) в Балтийском филиале Пушкинского музея 19 апреля в 18:30. Стоимость билетов — 150-300 рублей.

На лекции расскажут о зарождении клубного движения в Калининграде, создании Союза фотохудожников России и влияние этого события на региональную фотографию, формировании традиций документальной и художественной фотографии в Калининграде, Советске и Черняховске, местных фотографах, повлиявших на развитие фотографии в области, предпосылках появления международного проекта «Фотомания», который проходил в городе в нулевые.

Юрий Павлов — фотограф, член Союза фотохудожников России (1990). Член Правления Калининградского союза фотохудожников. Преподаватель фотографики на отделении дизайна БФУ им. Канта (2009–2019). Участник многих региональных, всероссийских (Москва, Санкт Петербург, Пермь, Смоленск, Архангельск, Брянск, Курск, Астрахань, Сургут) и международных (Польша, Германия, Южная Корея, США) выставок в период (1986–2017). Лауреат премии губернатора «Признание» (2011) и премии мэра «Вдохновение» (2014).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter