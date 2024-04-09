В ГЦСИ расскажут об истории калининградской фотографии

Фотограф Юрий Павлов выступит с лекцией «Калининградская фотография конца ХХ века» (12+) в Балтийском филиале Пушкинского музея 19 апреля в 18:30. Стоимость билетов — 150-300 рублей.

На лекции расскажут о зарождении клубного движения в Калининграде, создании Союза фотохудожников России и влияние этого события на региональную фотографию, формировании традиций документальной и художественной фотографии в Калининграде, Советске и Черняховске, местных фотографах, повлиявших на развитие фотографии в области, предпосылках появления международного проекта «Фотомания», который проходил в городе в нулевые.

Юрий Павлов — фотограф, член Союза фотохудожников России (1990). Член Правления Калининградского союза фотохудожников. Преподаватель фотографики на отделении дизайна БФУ им. Канта (2009–2019). Участник многих региональных, всероссийских (Москва, Санкт Петербург, Пермь, Смоленск, Архангельск, Брянск, Курск, Астрахань, Сургут) и международных (Польша, Германия, Южная Корея, США) выставок в период (1986–2017). Лауреат премии губернатора «Признание» (2011) и премии мэра «Вдохновение» (2014).