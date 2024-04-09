Королевские ворота закрываются на реэкспозицию

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Королевские ворота закрываются на реэкспозицию с 10 по 17 апреля. После в них откроется выставка, посвященная философу Иммануилу Канту, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

«Выставка подготовлена к 300-летию со дня рождения философа, в зале будут представлены предметы из фондов музея, отражающие эпоху Канта и его учение о физической географии».

Напомним, с 1 апреля Музей Мирового океана перешел на летнее расписание. Набережная открыта для прогулок до 21:00. Музейные суда и экспозиции принимают посетителей до 19:00. У среднего рыболовного траулера СРТ-129 и плавучего маяка «Ирбенский» появился дополнительный день для посещения — теперь подняться на борт можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.

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