Королевские ворота закрываются на реэкспозицию с 10 по 17 апреля. После в них откроется выставка, посвященная философу Иммануилу Канту, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

«Выставка подготовлена к 300-летию со дня рождения философа, в зале будут представлены предметы из фондов музея, отражающие эпоху Канта и его учение о физической географии».

Напомним, с 1 апреля Музей Мирового океана перешел на летнее расписание. Набережная открыта для прогулок до 21:00. Музейные суда и экспозиции принимают посетителей до 19:00. У среднего рыболовного траулера СРТ-129 и плавучего маяка «Ирбенский» появился дополнительный день для посещения — теперь подняться на борт можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.