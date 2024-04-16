В филиале Пушкинского музея художники исследуют тему памяти

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В филиале Пушкинского музея в Калининграде (бывш. БФ ГЦСИ) 26 апреля в 18:00 (6+) откроется выставка «Зеркало дальнего вида», посвященная теме памяти. Участие в ней примут художники из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга.

«История исследований [памяти] насчитывает более двух тысячелетий, начинаясь в древнегреческой философии (образ „восковой дощечки“ у Платона). Сквозной метафорой проекта выбрано „зеркало дальнего вида“ — в автомобиле оно позволяет человеку двигаться вперед без потери контроля, приближая то, что секунду назад стало прошлым. Как известно, наша память не систематизирована, для осмысленного запоминания важны ассоциации. Зрителю предлагают включиться в сложное и противоречивое восприятие мира, найти свой „восковой оттиск“ в работах проекта», — рассказали в пресс-службе филиале Пушкинского музея.

На выставке представят примеры визуализации памяти современными художниками, которые много лет работают с этой темой. Произведения выполнены в разных техниках и практиках: живопись, графика, видео-арт, перформанс, фотография, бук-арт, скульптура, керамика. Как отмечают кураторы, в своих работах авторы размышляют о том, в чем отражаются и находят свое убежище память детства и печаль о друге, возможно ли приблизить события прошлого, хранят ли память города и др.

Вход на открытие свободный. В дальнейшем стоимость билетов составит 150 рублей (школьники, взрослые 18-25 лет, пенсионеры), 300 рублей (взрослые старше 25 лет).

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