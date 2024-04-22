Музей Тильзитского мира анонсировал выставку фарфоровых пасхальных яиц XIX века (фото)

26 апреля, в преддверии Вербного воскресенья, в Музее Тильзитского мира в Советске откроется выставка фарфоровых пасхальных яиц «Весна пасхальная» из собраний коллекционеров Сибири (6+). Об этом сообщили сотрудники музея.

В Александровском зале Музея Тильзитского мира можно будет увидеть более 70-ти фарфоровых пасхальных яиц размером от 6 до 16 см, выпущенных Императорским фарфоровым заводом и частными фарфоровыми заводами Российской империи во второй половине XIX в. В росписях отражены пасхальные мотивы, цветочные композиции, разного рода орнаменты, геральдические вязи, герб династии Романовых. Центром экспозиции станет большое яйцо с изображением военных аксессуаров. Также на выставке будет представлена коллекция из 30-ти кулонов в форме пасхальных яиц, в том числе и работы Фаберже.

Открытие выставки состоится 26 апреля в 16.00 в Музее Тильзитского мира по адресу: г. Советск, ул. Луначарского, 2. Экспозиция будет представлена до 10 сентября.

Фотографии предоставлены Музеем Тильзитского мира