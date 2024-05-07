В Музее искусств покажут картины Василия Тропинина

Фрагмент картины Василия Тронинина «Кружевница». Изображение предоставлено пресс-службой Калининградского областного музея изобразительных искусств.
Фрагмент картины Василия Тронинина «Кружевница». Изображение предоставлено пресс-службой Калининградского областного музея изобразительных искусств.

Выставка «Пушкинская эпоха в произведениях Василия Тропинина и художников его времени» (0+) откроется в Калининградском музее изобразительных искусств 17 мая. В ее рамках представят около 100 предметов живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из коллекции Музея Василия Тропинина в Москве.

«Калининградцы и гости областной столицы увидят семнадцать картин кисти „патриарха русской живописи“, лучшего московского портретиста Василия Тропинина, в том числе его прославленное полотно „Кружевница“. Произведение является „визитной карточкой“ Музея Тропинина и редко покидает его стены», — отметили в пресс-службе Музея изобразительных искусств.

Также в составе выставки — картины Ореста Кипренского, Петра Соколова, Александра Брюллова, Владимира Гау и других художников. «Важную часть экспозиции составляют жанровые картины и пейзажи, но большая часть отведена портретам современников Александра Сергеевича Пушкина», — сообщили в музее.

Ознакомиться с выставкой можно будет до 1 сентября 2024 года.



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