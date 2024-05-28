В Музее Тильзитского мира откроют выставку, посвященную победе над Наполеоном

Музей Тильзитского мира в Советске анонсировал открытие 4 июня выставки проекта «Освобождение» (0+) из фондов музея и частного собрания депутата Госдумы Андрея Горохова. Экспозиция посвящена победе над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г., заграничному походу русской армии 1813-1814 гг., 210-летию вступления русской армии в Париж, первому отречению Наполеона.



«В исторической памяти Отечества у нашего региона особо знаменательное место. В этих местах происходили жесточайшие битвы между наполеоновской и русской армиями при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. Здесь, на реке Неман, впервые встретились российский и французский императоры», — отметили в музее. Выставка разместится в Советске на двух площадках — в Музее Тильзитского мира (ул. Луначарского, 2) и выставочном зале Туристско-информационного центра г. Советска (ул. Ленина, 4).

На выставке будут представлены более 100 экспонатов: портреты и скульптуры двух императоров, портреты русских военачальников, участвовавших в битвах с Наполеоном, полотна и гравюры, карты сражений, памятные и наградные медали, мемориальный фарфор, карикатуры. Выставка будет работать с 4 июня по 4 августа 2024 года.