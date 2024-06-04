В Музее искусств расскажут, как Пушкин и Фет связаны с Кантом

Фото предоставлено Калининградским областным музеем изобразительных искусств.
Фото предоставлено Калининградским областным музеем изобразительных искусств.

Доктор философских наук Леонард Калинников представит монографию «Поэты-мыслители А.С. Пушкин и А.А. Фет и философия И. Канта в их творчестве» в Калининградском областном музее изобразительных искусств. Презентация книги пройдет 6 июня в 16:00. Вход на неё свободный (0+).

«Ни А. С. Пушкин, ни А. А. Фет не могли пройти мимо Канта. Их жизнь и творчество пришлись на такое время, когда общественный интерес к кёнигсбергскому гению был всеобщим, — отмечает в своей работе профессор-консультант Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ им. И. Канта. — Первый подъем этого интереса в России происходит в начале XIX века, в 20-30-е годы, когда страна оправлялась от последствий Отечественной войны 1812 года и в целом идеологического шока, вызванного Великой французской революцией. Философия Просвещения, будучи побудителем свершившейся революции, утратила на длительное время всякую значимость, и на смену ей как раз в нужный момент приходит кантианство, прежде всего, разумеется, в Германии, а за ней в России и Франции».

Как отмечают в Музее искусств, в те годы о Канте «стали говорить с университетских кафедр, в светских салонах, выписывали его произведения из-за рубежа, пришла мода на книги с толкованием философских трудов».

В монографии Леонард Калинников рассматривает философские идеи Канта в творчестве Александра Пушкина и Афанасия Фета: как роман в стихах «Евгений Онегин» связан с «Критикой практического разума», как проявляется теория гения в эстетике Канта в «Моцарте и Сальери», а фундаментальная идея государственного права — в «Борисе Годунове» и какую роль играет немецкий философ во взглядах Фета как поэта- мыслителя.

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