Янтарной королевой бала AmberForum-2024 стала уроженка Янтарного (фото)

Янтарной королевой бала AmberForum-2024 стала уроженка Янтарного (фото) Янтарной королевой бала AmberForum-2024 стала уроженка Янтарного (фото) Янтарной королевой бала AmberForum-2024 стала уроженка Янтарного (фото)
Все новости по теме: Янтарь

Королевой Янтарного бала, который прошел в рамках форума янтарной индустрии, стада уроженка пос. Янтарный Вера Христенко. Как сообщает пресс-служба Янтарного комбината, корону ей вручил Сергей Зверев, посетивший AmberForum-2024 (0+).

Девушка представила на балу украшение в виде янтарной бабочки, которое специально для форума изготовили художники компании-экспонента выставки-продажи.

Сергей Зверев также посоветовал посетителям выставки носить янтарь и выбирать такие вещи, которые можно было бы передать по наследству детям. «Чтобы янтарь был модным, его нужно носить. Девушкам — посмотрите, комплект: колечко, сережки и бусы. Это не дорого, но настолько вечное — вас будут помнить всегда! Мужчинам — запонки или чокер, кольцо с камнем, обязательно браслет на руку», — такие советы получили посетители выставки от Сергея Зверева.

AmberForum проходит в курортном Светлогорске с 27 по 30 июня. На форуме представлены украшения, аксессуары, сувениры из янтаря. Организатором форума выступает Калининградский янтарный комбинат при поддержке Госкорпорации Ростех.


Фото: пресс-служба Янтарного комбината



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