В музее «Фридландские ворота» открывается выставка «Морские истории»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В историческом здании «Блокгауз» музея «Фридландские ворота» состоится открытие выставки «Морские истории» из фондов Музея Мирового океана. Выставка откроется 5 июля в 16:00 (16+), сообщает пресс-служба учреждения.

На экспозиции будут представлены произведения авторской печатной графики из художественной коллекции Музея Мирового океана известных российских авторов — Сергея Тюканова, Григория Босенко, Владимира Наседкина, Николая Батакова и Бориса Ефимова.

«У каждого автора свой стиль, в котором определяющую роль играет выбор графической техники. Объединяет авторов умение создавать незабываемые художественные образы, говорить на богатом языке символических значений, в которых чувствуется лирическое взаимоотношение художника с культурой в целом», — сообщили в музее.

В рамках открытия выставки хранитель коллекции музея Галина Акимова проведёт сопроводительную экскурсию. Вход свободный.

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