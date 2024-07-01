В музее «Фридландские ворота» открывается выставка «Морские истории»

В историческом здании «Блокгауз» музея «Фридландские ворота» состоится открытие выставки «Морские истории» из фондов Музея Мирового океана. Выставка откроется 5 июля в 16:00 (16+), сообщает пресс-служба учреждения.



На экспозиции будут представлены произведения авторской печатной графики из художественной коллекции Музея Мирового океана известных российских авторов — Сергея Тюканова, Григория Босенко, Владимира Наседкина, Николая Батакова и Бориса Ефимова.



«У каждого автора свой стиль, в котором определяющую роль играет выбор графической техники. Объединяет авторов умение создавать незабываемые художественные образы, говорить на богатом языке символических значений, в которых чувствуется лирическое взаимоотношение художника с культурой в целом», — сообщили в музее.



В рамках открытия выставки хранитель коллекции музея Галина Акимова проведёт сопроводительную экскурсию. Вход свободный.