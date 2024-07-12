На «Витязе» открылась выставка рисунков писателя-мариниста (фото)

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Фото: Telergram-канал Музея Мирового океана

12 июля, в день швартовки научно-исследовательского судна «Витязь» к причалу Музея Мирового океана, там открылась выставка рисунков учёного, писателя-мариниста Юрия Иванова (6+). Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Юрий Иванов в 1988 году возглавил Калининградское отделение Российского фонда культуры. Юрий Николаевич был одним из тех, кто участвовал в спасении научно-исследовательского судна „Витязь“ и создании на его борту музея. А во время перехода „Витязя“ от заводского дока до музейного причала 12 июля 1994 года он был на борту, как всегда с фотоаппаратом и блокнотом для рисунков», — говорится в сообщении.

Серию рисунков, сделанную Юрием Ивановым в день швартовки «Витязя» к музейному причалу 30 лет назад, можно увидеть в холле кают-компании научно-исследовательского судна со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов.

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