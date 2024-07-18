Музей Мирового океана представит выставку «Морской парад»

В преддверии дня военно-морского флота в Музее Мирового океана откроется выставка «Морской парад» (0+), посвящённая истории и традициям морских парадов времён Петра I. Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция откроется 25 июля в выставочном центре «Пакгауз».



Выставка является совместным проектом Музея Мирового океана и Исаакиевского собора, из коллекции которого будут представлены графические листы. «Основная часть выставки представлена работами в жанре городского пейзажа. Взгляд лучших мастеров эстампа сохранил на бумаге облик прекрасного города, ключевые морские победы молодого русского флота и пышные торжества, в честь устраиваемых Петром I морских праздничных парадов», — сообщили в музее.

Из фондов Музея Мирового океана будут представлены графические работы Андрея Троня и Евгения Богданова, сюжеты которых посвящены путешествию Петра за границу в составе Великого посольства.