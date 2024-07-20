Музей янтаря анонсировал выставку ювелирных работ из янтаря Людмилы Сахаровой

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В Музее янтаря 26 июля открывается выставка «Энергия света» (0+), на которой будут представлены работы калининградского художника-ювелира Людмилы Сахаровой, работавшей в 2003-2011 году главным художником Калининградского янтарного комбината. Как сообщает пресс-служба Музея янтаря, выставка будет работать до 8 сентября.

«Людмила Сахарова — член Союза художников России. Крупные, объемные детали и безупречные линии силуэта в изделиях с янтарем — характерные особенности ее авторского почерка. В экспозиции музея будет представлена коллекция ее украшений 1980–2024 годов», — сообщили в музее.

Украшения художника завоевывали награды на различных всероссийских и международных конкурсах и принимали участие в престижных выставках, таких как «Ювелир», «JUNWEX», «Amberif», «Алатырь», «Янтарный берег России» и других.

Фото: пресс-служба Музея янтаря 

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