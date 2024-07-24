В Музее искусств открывается выставка «Пикториализм. Проявление города»

Фото: пресс-служба Музея изобразительных искусств
Фото: пресс-служба Музея изобразительных искусств
Все новости по теме: Культура

В Музее изобразительных искусств покажут выставку фотохудожника Эдуарда Уфимцева «Пикториализм. Проявление города» (0+). На экспозиции будут представлены изображения, созданные с помощью первого в истории линзового объектива — монокля — и одной из самых молодых техник ручной печати — лит-печати. Выставка продлится с 26 июля по 8 сентября, сообщает пресс-служба музея.

Пикториализм — это популярное на рубеже XIX-XX веков течение в фотоискусстве. Как пояснили в музее, «его приверженцы использовали простейшие мягкорисующие объективы и сложные техники печати, намеренно избавляя изображения от прозаических подробностей и приближая фотографию к живописи». На выставке будут представлены 23 работы Эдуарда Уфимцева, на которых запечатлены уголки Калининградской области: Амалиенау, Южный парк, Балтийское море, Заливино, бывшая биржа и другие.

«Несколько лет я экспериментировал с проявкой и продолжаю до сих пор. За это время были испорчены „километры“ пленки и „тонны“ бумаги, прочитана куча информации, проведено много часов в лаборатории, терпеливо покачивая кювету. В пикториальной фотографии очень много переменных, влияющих на результат — температура и старость растворов, время экспонирования, химический состав бумаги, длительность нахождения в проявителе... Но у любой случайности есть закономерность, и задача художника — научиться ей управлять», — рассказал Уфимцев.

Вход на мероприятие свободный при покупке билета на любую экспозицию.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter