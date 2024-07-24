В Музее искусств открывается выставка «Пикториализм. Проявление города»

В Музее изобразительных искусств покажут выставку фотохудожника Эдуарда Уфимцева «Пикториализм. Проявление города» (0+). На экспозиции будут представлены изображения, созданные с помощью первого в истории линзового объектива — монокля — и одной из самых молодых техник ручной печати — лит-печати. Выставка продлится с 26 июля по 8 сентября, сообщает пресс-служба музея.

Пикториализм — это популярное на рубеже XIX-XX веков течение в фотоискусстве. Как пояснили в музее, «его приверженцы использовали простейшие мягкорисующие объективы и сложные техники печати, намеренно избавляя изображения от прозаических подробностей и приближая фотографию к живописи». На выставке будут представлены 23 работы Эдуарда Уфимцева, на которых запечатлены уголки Калининградской области: Амалиенау, Южный парк, Балтийское море, Заливино, бывшая биржа и другие.

«Несколько лет я экспериментировал с проявкой и продолжаю до сих пор. За это время были испорчены „километры“ пленки и „тонны“ бумаги, прочитана куча информации, проведено много часов в лаборатории, терпеливо покачивая кювету. В пикториальной фотографии очень много переменных, влияющих на результат — температура и старость растворов, время экспонирования, химический состав бумаги, длительность нахождения в проявителе... Но у любой случайности есть закономерность, и задача художника — научиться ей управлять», — рассказал Уфимцев.

Вход на мероприятие свободный при покупке билета на любую экспозицию.