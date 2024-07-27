Калининградцев приглашают почувствовать себя пассажирами трамвая «Дюваг» (фото)

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Фото: страница музея «Фридландские ворота» в соцсети «ВКонтакте»

В музее «Фридландские ворота» открылась выставка, посвящённая городскому трамваю (0+). Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Экспозиция размещена в самом большом экспонате музея — трамвае «Дюваг» 1965 года выпуска. Долгое время он находился на ремонте. Необходимо было отреставрировать водительское сиденье, кассы, кабину водителя — воссоздать антураж исторического объекта.

«В обновлённом трамвае много интерактива: можно сесть в кабину водителя, изучить панель управления, подвигать рычаги и нажать на клавиши — всё работает, включается и даже звучит! Экспозицию дополняют и музейные предметы: таблички с номерами маршрутов, громоотвод, исторические снимки. Выставочное пространство трамвая ещё дорабатывается, но уже и сейчас можно почувствовать себя его настоящим пассажиром», — сообщили в музее.

Ранее стало известно о том, что «Фридландские ворота» тестируют робота-гида Филимона.

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