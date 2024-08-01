Музей искусств запускает бесплатные экскурсии по выставке картин Тропинина

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

Калининградский музей изобразительных искусств с 1 августа запускает бесплатные экскурсии по выставке «Пушкинская эпоха в произведениях Василия Тропинина и художников его времени» (0+). На экспозиции представлены 100 произведений из коллекции московского Музея Василия Тропинина. Об этом сообщает пресс-служба музея искусств.

«Во время экскурсии специалисты музея расскажут, как крепостному Василию Тропинину удалось стать одним из главных портретистов в истории русской живописи, сколько „Кружевниц“ написал художник и почему он одним из первых в России начал создавать портреты людей из народа. Также гости узнают об аристократии тех времён, меценатах и зарождении нового типа купечества — просвещённых промышленниках, получающих дворянство за свои заслуги», — пояснили в музее.

Посетить экскурсию можно с 1 августа по 1 сентября ежедневно в 17:00. Для бесплатного экскурсионного сопровождения необходимо приобрести входной билет на выставку.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter