Музей искусств запускает бесплатные экскурсии по выставке картин Тропинина

Калининградский музей изобразительных искусств с 1 августа запускает бесплатные экскурсии по выставке «Пушкинская эпоха в произведениях Василия Тропинина и художников его времени» (0+). На экспозиции представлены 100 произведений из коллекции московского Музея Василия Тропинина. Об этом сообщает пресс-служба музея искусств.

«Во время экскурсии специалисты музея расскажут, как крепостному Василию Тропинину удалось стать одним из главных портретистов в истории русской живописи, сколько „Кружевниц“ написал художник и почему он одним из первых в России начал создавать портреты людей из народа. Также гости узнают об аристократии тех времён, меценатах и зарождении нового типа купечества — просвещённых промышленниках, получающих дворянство за свои заслуги», — пояснили в музее.

Посетить экскурсию можно с 1 августа по 1 сентября ежедневно в 17:00. Для бесплатного экскурсионного сопровождения необходимо приобрести входной билет на выставку.