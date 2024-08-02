В Калининграде анонсировали открытие просветительского проекта «Безгранично»

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В Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина 9 августа в 18:00 состоится открытие культурно-просветительского проекта «Безгранично» (6+). В рамках проекта представлены конкурсные работы молодых художников, которые предлагали идеи инсталляций для экспонирования, отражающие их понимание темы «Безгранично». По результатам конкурса были отобраны пять идей, сообщает пресс-служба музея.

«Границы, будь то физические, культурные или психологические, часто становятся препятствием на пути к самореализации и взаимопониманию, но могут стать источником вдохновения и стимулом для творчества. Именно эта противоречивость границ, с одной стороны — освобождающих, а с другой — ограничивающих, лежит в основе проекта», — рассказали в музее.

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В проекте участвуют художники Катя Косова (Москва), коллектив «М+О+М+А» (Калининград, Москва), Екатерина Осколкова (Калининград), Маргарита Росчерк (Калининград), Инна Шевченко (Калининград, Москва).

В программе открытия — кураторский тур совместно с художниками проекта. Вход свободный.


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