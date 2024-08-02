В Калининграде покажут картины немецкого художника, бывшего советским разведчиком

Фото: фрагмент картины Ганса Пройса
Фото: фрагмент картины Ганса Пройса
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В Калининградском музее изобразительных искусств пройдет выставка кёнигсбергского художника, завербованного в 1930 году советской разведкой (0+). Ганс Пройс, родившийся в столице Восточной Пруссии в 1904 году, был выпускником Кёнигсбергской академии художеств.

«В юном возрасте он примкнул к коммунистическому движению Германии, работал агитатором в Восточной Пруссии, а позже начал вести разведку в пользу Советского Союза, — говорится в релизе музея. — С приходом к власти нацистов вместе с супругой Гертрудой Генис он покинул родную страну. Семья странствовала по Европе, получая задания из Москвы».

Путешествуя, Ганс Пройс не забывал делать портретные наброски. В 1937 году в Париже была организована его персональная выставка, после которой французские критики назвали художника «мастером интимного портрета».

В 1939 году Пройс получил советское гражданство и альтернативную личность, став литовцем Юргисом Йонасовичем Прейссом. Под этим именем его знали большую часть жизни. С началом Великой Отечественной войны супругов, как и большинство находившихся в Москве немцев, депортировали в Сибирь. Далее художник жил в селе Ояш, Новосибирске, Томске, Кемерове, где и умер в 1984 году.

Увидеть работы Ганса Пройса можно будет с 9 августа по 29 сентября. Открытие выставки пройдет 9 августа в 15:00. На ней будет представлена живопись, графика и личные вещи Пройса.

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