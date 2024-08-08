Музей Тильзитского мира решил продлить выставку о победе над Наполеоном

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Выставка «Освобождение» (6+) из собраний депутата Госдумы Андрея Горохова в Музее Тильзитского мира и Туристско-информационном центре Советска продлена до 10 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

Экспозиция посвящена победе над Наполеоном в Отечественную войну 1812 года, Заграничному походу русской армии 1813-1814 гг., 210-летию вступления русской армии в Париж в 1814-м и первому отречению Наполеона. На выставке представлены более 100 экспонатов: портреты и скульптуры двух императоров, портреты русских военачальников, участвовавших в битвах с Наполеоном, живописные полотна и гравюры, памятные и наградные медали, мемориальный фарфор, карикатуры. Вход по билету.

Помимо этого, на день города Советска, который пройдёт 7-8 сентября, Музей планирует проводить экскурсии по экспозиции в Туристско-информационном центре для жителей и гостей города. Вход свободный.

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