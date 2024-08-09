Музей Мирового океана приглашает в «Путешествие по Африке»

Ко дню географа в Морском выставочном центре Музея Мирового океана в Светлогорске откроется совместный выставочный проект с Русским географическим сообществом «Василий Васильевич Юнкер (1840-1892). Путешествие по Африке» (6+). Открытие экспозиции состоится 16 августа в 16:00, сообщает пресс-служба музея.



Одним из главным достижением Василия Юнкера является установление точного положения водораздела рек Нил и Конго. В Африке исследователь провёл более 11 лет. По результатам его путешествий была составлена четырёхлистная карта, охватившая ранее неизвестную территорию в восточной части материка. Кроме того, Юнкер, не имевший сложных приборов для астрономических наблюдений, осуществил чрезвычайно точную для того времени топографическую съёмку.

«Посетители выставки познакомятся с репродукциями иллюстраций к изданию из фондов Научной библиотеки Русского географического общества, откроют для себя экзотический континент глазами неутомимого исследователя, прочитают дневниковые записи, в которых большое внимание Юнкер уделял описанию быта и повседневной жизни коренного населения, увидят карты с маршрутом экспедиции, рисунки, сделанные во время путешествия», — сообщили в музее. На экспозиции также будут представлены предметы из собрания Музея Мирового океана — бытовые и культовые предметы и произведения декоративно-прикладного искусства народов Африки.