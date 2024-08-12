Музей янтаря приглашает посетить свои выставки бесплатно в День молодёжи

В честь Дня молодёжи 12 августа для посетителей Музея янтаря в возрасте от 14 до 35 лет вход будет свободным. Об этом сообщается на сайте музея.

Гости музея могут посетить постоянные экспозиции, в том числе и «Янтарный дом», где демонстрируются произведения художников из Калининграда и Санкт-Петербурга. Посетителям предлагается посетить персональную выставку Людмилы Сахаровой, главного художника Янтарного комбината в 2003-2011 годах, и московской художницы Елены Десятник.

Кроме того, ждёт своих посетителей и выставка «Янтарь объединяет». На экспозиции представлены ювелирного и камнерезного искусства художников из Германии, Дании, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, Франции и Японии.

Акция действует только 12 августа при оформлении билета в кассе. Получить бесплатный билет можно при предъявлении документа, удостоверяющего личность.