В Калининграде пройдёт выставка Станислава Покровского

Выставка сооснователя Калининградского союза фотохудожников Станислава Покровского «Музыка жизни» (0+) откроется 30 октября в арт-пространстве Закхаймских ворот (ул. Литовский вал, 61). Об этом в своих социальных сетях сообщает арт-пространство.



«В своём творчестве автор отдает предпочтение репортажу, где главное в кадре — это люди в природе, в жизни города, в общении между собой. Многих объединяет музыка. Музыка Станислава — это джаз. А что такое джаз? Это оживлённый разговор, когда понимающие друг друга люди дополняют сказанную фразу звуками своих инструментов», — говорится в анонсе.



Станислав Покровский — член Союза фотохудожников России с 1990 года, Один из организаторов международного биеннале фотографии «Фотомания», организатор и участник многочисленных выставок в России и за рубежом, автор многочисленных книг, публикаций в альбомах, календарях и других печатных изданиях.



Выставка продолжит работу до 1 декабря, вход свободный. Открытие состоится 30 октября в 19 часов.