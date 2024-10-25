Молодых калининградцев приглашают принять участие в конкурсе «Картина мира»

Приём заявок на участие в Международном конкурсе молодых художников «Картина мира» стартовал 23 октября. Тема — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Об этом сообщает в своем релизе министерство по культуре и туризму региона.



Через художественные образы участникам предлагается показать культурное наследие своих народов, представить многогранность и актуальность искусства, раскрыть возможные сценарии технологических, социальных, экологических и политических изменений.



Конкурс проводится по трем номинациям: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация. К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет.



Определение победителей будет проходить в три этапа. Представители молодёжного творческого совета выберут 100 работ, соответствующих конкурсным требованиям. Из этих заявок Творческий совет конкурса отберёт 50 лучших работ, которые войдут в шорт-лист конкурса. На основе рейтингового голосования будут выбраны 14 финалистов. Выставка работ победителей пройдет в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».



Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте до 1 марта 2025 года.