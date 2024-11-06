В Калининграде анонсировали выставку «Биохимический стимпанк» (фото)

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7 ноября в 16:00 в Калининградском областном историко-художественном музее откроется персональная выставка дизайнера и художника Юрия Трушкина «Биохимический стимпанк» (6+). В экспозиции будут представлены более 30 работ мастера. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Выставка „Биохимический стимпанк“ — это возможность увидеть художественные исследования Юрия Трушкина, где смело переплетаются элементы биомеханики, фантастики и стимпанка. Работы мастера поражают своим неповторимым стилем, который сочетает рациональность инженерной мысли и свободу творческого самовыражения. Каждый экспонат демонстрирует сложную композицию и тонко продуманные детали, отражающие фирменный стиль автора», — отметили в музее.

Юрий Трушкин известен как член Союза дизайнеров России. Он неоднократно удостаивался престижных наград за вклад в развитие отечественного дизайна. Его работы не раз получали признание среди профессионалов и любителей современного искусства.

Фото пресс-службы музея

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