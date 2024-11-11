Музей искусств анонсировал лекторий Эрмитажа

В Калининградском музее изобразительных искусств 21 ноября в 17:30 и 22-23 ноября в 15:00 пройдет вторая сессия лектория Эрмитажа (0+). Об этом сообщается в группе музея «ВКонтакте».



Искусствовед, сотрудница научно-просветительского отдела Эрмитажа Далила Абу Хакемах выступит с авторским циклом лекций «Японское чайное действо». «В массовом сознании широко распространено понятие „чайная церемония“. Зачастую оно ассоциируется с неким особым ритуалом, набором красивых, но не очень понятных действий, которые складываются в подобие театрального представления. Однако искусство „пути чая“ служит средством как духовного, так и эстетического совершенствования. И важной вехой в развитии чайной традиции стало появление представления о красоте безыскусной и тонкой, которую можно увидеть в вещах, кажущихся скромными и непритязательными», — рассказывается в анонсе.

Расписание лекций:

• 21 ноября в 17:30 — «Путь чая. Рождение традиции»;

• 22 ноября в 15:00 — «Пространство чайного дома и сада»;

• 23 ноября в 15:00 — «Ткани в чайном действе».

Стоимость билета — 250 рублей. Посещение выставки «Гравюры укиё-э. Картины изменчивого мира» входит в стоимость.