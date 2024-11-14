«Intra morus»: Музей янтаря запускает экскурсии по экспозиции о башне «Дона»

С 23 ноября Музей янтаря запускает экскурсии по новой экспозиции о жизни башни «Дона» «Intra morus» («За крепостной стеной») (6+). Сеансы будут проходить по четвергам и субботам в 10:30 для группы до 20 человек, сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция разместилась в бывшем пороховом погребе, предназначенном для хранения чёрного пороха в то время, когда здание Музея янтаря служило оборонительной башней и казармой. «Inta morus» посвящена башне «Дона» — истории её имени, архитектурным особенностям, солдатскому быту в период её военного использования и обмундирования караула, а также штурму башни в 1945 году и участникам Восточно-Прусской операции.

«Новая экспозиция стала настоящим событием в жизни музея. Последний раз комплексное изменение выставочных пространств проходило в 2012 году, когда был открыт „Янтарный дом“», — прокомментировали в музее.

Частью экспозиции стала выставка из собрания Калининградского областного историко-художественного музея, на которой впервые экспонируется униформа, предметы быта и оружие XIX века. На экспозиции также представлены монеты и денежные знаки середины XIX — начала XX века, архивные фотографии и открытки. Уникальной особенностью экскурсии, как сообщают в музее, станет посещение узкого коридора вокруг бывшего порохового погреба, сохранившегося в первозданном состоянии с середины XIX века.