«Intra morus»: Музей янтаря запускает экскурсии по экспозиции о башне «Дона»

Фото: пресс-служба музея
Фото: пресс-служба музея

С 23 ноября Музей янтаря запускает экскурсии по новой экспозиции о жизни башни «Дона» «Intra morus» («За крепостной стеной») (6+). Сеансы будут проходить по четвергам и субботам в 10:30 для группы до 20 человек, сообщает пресс-служба музея.

Экспозиция разместилась в бывшем пороховом погребе, предназначенном для хранения чёрного пороха в то время, когда здание Музея янтаря служило оборонительной башней и казармой. «Inta morus» посвящена башне «Дона» — истории её имени, архитектурным особенностям, солдатскому быту в период её военного использования и обмундирования караула, а также штурму башни в 1945 году и участникам Восточно-Прусской операции.

«Новая экспозиция стала настоящим событием в жизни музея. Последний раз комплексное изменение выставочных пространств проходило в 2012 году, когда был открыт „Янтарный дом“», — прокомментировали в музее.

Частью экспозиции стала выставка из собрания Калининградского областного историко-художественного музея, на которой впервые экспонируется униформа, предметы быта и оружие XIX века. На экспозиции также представлены монеты и денежные знаки середины XIX — начала XX века, архивные фотографии и открытки. Уникальной особенностью экскурсии, как сообщают в музее, станет посещение узкого коридора вокруг бывшего порохового погреба, сохранившегося в первозданном состоянии с середины XIX века.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter