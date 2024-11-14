Историко-художественный музей анонсировал выставку работ калининградских фотографов

В Калининградском областном историко-художественном музее 15 ноября в 16:00 откроется выставка работ калининградских фотографов «Пейзажи России» (6+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.



«В экспозиции представлены 30 уникальных фотографий, на которых запечатлены уникальные пейзажи России: от песчаных дюн Чарских песков до бескрайних просторов озера Байкал, от могучих гор Дагестана и Карачаево-Черкесии до сказочных видов Вологодской области и величественных Алтайских гор. Выставка охватывает всю территорию России, от Кольского полуострова до юга Восточной Сибири, позволяя зрителям увидеть редкие природные ландшафты и их необыкновенную флору и фауну», — рассказывает музей.



Выставка продлится до 31 января 2025 года.