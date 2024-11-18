Калининградцев приглашают на выставку про музей и его экспонаты

Калининградский областной историко-художественный музей приглашает на выставку «Музей в кадрах» (12+) , созданную совместно со студией фото- и видеопроизводства VÖGELSTUDIO 102.



«Проект „Музей в кадрах“ — это серия художественных фоторабот, которая открывает мир Калининградского областного историко-художественного музея через призму историй сотрудников и предметов из коллекции», — сообщается в пресс-релизе.

На выставке будут представлены фотоработы с запечатленными на них сотрудниками музея. Цвета, реквизит, композиция — все детали кадра тесно связаны как с музейной историей, так и с личностью человека. Экспозиция даст возможность увидеть музей глазами тех, кто его хранит и создаёт, ощутить его атмосферу и прикоснуться к живой истории, наполненной личными и общими воспоминаниями.



Выставка продлится до 1 февраля 2025 года.