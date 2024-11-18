Музей искусств анонсировал акцию ко Дню матери

В День матери, 24 ноября, Калининградский музей изобразительных искусств проведет праздничную акцию (0+). Об этом сообщает пресс-служба музея.



В этот день мамы, которые придут в музей со своими детьми, смогут посетить экспозиции бесплатно либо по одному билету на двоих с ребёнком. «Если ребёнок дошкольного возраста, посещение для него и мамы будет бесплатным; если школьник — вдвоём они пройдут по школьному билету; если студент — по студенческому; если взрослый — по одному взрослому билету на двоих», — пояснили в пресс-службе.

В акции участвуют все постоянные экспозиции музея.