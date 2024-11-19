«Сигнал» приглашает на выставку работ Евгения Белоусова в жанре ассамбляж

В арт-пространстве «Сигнал» 23 ноября в 18 часов состоится открытие персональной выставки «Ассамбляж всё» (0+) калининградского художника Евгения Белоусова.



В экспозиции будут представлены работы, выполненные в технике ассамбляж — визуального искусства, родственного коллажу, но с использованием объёмных деталей или целых предметов, скомпонованных на плоскости как картина. В работах при этом допускаются живописные дополнения красками, а также металлом, деревом, тканью и другими структурами. Евгений собирает и конструирует произведения из тех элементов, которые были признаны ненужными. Он дает вторую жизнь привычным предметам, старинным вещам и даже хламу, трансформируя их в удивительное искусство.

Вход свободный. Адрес: ул. Космонавта Леонова, 22. Выставка продлится до 14 февраля 2025 года.