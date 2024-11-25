Музей в Краснолесье уходит на каникулы до 6 декабря

«Виштынецкий эколого-исторический музей», расположенный в посёлке Краснолесье Нестеровского района, объявил, что делает перерыв в работе с 25 ноября по 6 декабря. Соответствующее объявление представители музея сделали на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Мы впервые, наверное, делаем такой перерыв, если не считать вынужденной приостановки работы во время ковидных ограничений, — сообщил „Новому Калининграду“ директор музея Алексей Соколов. — На этот раз остановка связана с моей поездкой на конференцию в Москву, где мне нужно будет задержаться».