Музей в Краснолесье уходит на каникулы до 6 декабря

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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«Виштынецкий эколого-исторический музей», расположенный в посёлке Краснолесье Нестеровского района, объявил, что делает перерыв в работе с 25 ноября по 6 декабря. Соответствующее объявление представители музея сделали на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Мы впервые, наверное, делаем такой перерыв, если не считать вынужденной приостановки работы во время ковидных ограничений, — сообщил „Новому Калининграду“ директор музея Алексей Соколов. — На этот раз остановка связана с моей поездкой на конференцию в Москву, где мне нужно будет задержаться».

Напомним, что в декабре 2021 года сотрудники музея сообщали, что вынуждены работать бесплатно. На тот момент проблема возникла из-за антикоронавирусных ограничений, введённых областными властями. Музей лишился доходов от обслуживания школьных групп в летне-осенний период, и концу сезона и у него остались деньги, которых хватит только на содержание здания. После снятия ограничений ситуация исправилась.

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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter