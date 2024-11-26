В Калининграде художники и айтишники проведут перформанс по созданию игр

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде пройдёт перформанс по созданию компьютерных игр в коллаборации с современными художниками. Мероприятие анонсировал Центр коммуникации, образования и работы для IT и креативных индустрий «Резаниум».

«Столица российской Прибалтики покажет первый в мире перфоманс по созданию компьютерных игр в коллаборации с современными художниками, — сообщают организаторы. — Калининград откроет новую страницу в разработке цифровых развлечений, где они станут произведениями искусства и галерейными экспонатами. Лучшие независимые разработчики IT объединятся с топовыми художниками. Результат их сотрудничества родится за 48 часов, на ваших глазах».

В мероприятии со стороны разработчиков примут участие калининградская арт-группа «Искра» (стаж более 20 лет, неоднократные победители гейм-джемов, в том числе Ludum Dare); HamezTeam из Казани (многократные призеры международных гейм-джемов); FloxStudios из Калинниграда (в геймдеве с 2009 года, сотрудничали с Realore, Dayterium, Herocraft, AI-Grind, Neodinamika); Pigeon eye games из Калининграда (победитель международного акселератора Digital Dragons) и другие. Художников представят Инна Шевченко (Москва), Катя Полякова (Москва), Вика Хаданка (Белгород), Дарья Растунина (Иваново), Павел Диков (Вологда), Кирилл Бететхтин (Санкт — Петербург), а также калининградцы: Маргарита Росчерк, Ная Пикун, Дима Чайка, Димос Малков, Митя Забелин, Саша Любин, Александр Матвеев, Грачик Гущян, Александр Дубровский и Эдуард Судаков.

С 7 по 8 декабря участники арт-гейм-джема «Искусство в каждой игре!»(16+) будут заниматься написанием игр в коллаборации с художниками; 9 декабря в 19:00 состоится презентация игр, а 17 декабря в 19:00 пройдёт открытие выставки на площадке «Резаниума» (ул. Шиллера, д.3А).

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