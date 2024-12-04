Пушкинский музей анонсировал проект по исследованию новых способов восприятия мира

Фото: скриншот с афиши проекта
Фото: скриншот с афиши проекта
Все новости по теме: Культура

В стенах Балтийского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 13 декабря стартует культурно-просветительский проект «Живые топологии / Нечеловеческие агенты» (6+). Об этом сообщила пресс-службы музея.

Проект состоит из двух блоков, одним из которых станет выставка. Её открытие состоится 13 декабря в 18:00. В экспозиции, которая продлится до 16 февраля 2025 года, представлены произведения российских авторов, работающих на стыке искусства, науки и технологий. Особенность этих работ — синтез художественных дисциплин и научно-технических разработок. «Проект предлагает зрителям задуматься о том, как технологии меняют наше восприятие окружающего, как возникают новые способы понимания жизни и материи, в которых множество отдельных элементов могут действовать согласованно. Такой взгляд открывает возможности для пересмотра нашей роли в мире и для понимания того, что искусство может быть не просто визуальным опытом, но и средством научного и философского познания», — сказано в анонсе.

А 14 декабря в 12:00 в выставочном зале начнет работу научно-практическая конференция, в которой примут участие художники, ученые и исследователи. Сквозной темой обсуждения станет понятие «живые топологии» — ключевая метафора современных исследований, которая описывает мир как ряд конфигураций между человеческими и нечеловеческими сущностями. Участники конференции обсудят творческие методы, которые помогают переизобретать язык, конструирующий и описывающий мир живых топологий, и исследовать возникающие эффекты через новые способы работы с материальностью, тактильностью и звуком. Задача теоретической части проекта «Живые топологии / Нечеловеческие агенты» — показать, как художники создают новые формы и новые идентичности, но не в качестве протагонистов определенного историей технологического нарратива, а в качестве его творцов.

С полной программой проекта можно ознакомиться на сайте. Стоимость билетов на экспозицию — 150 р., доступна покупка по программе «Пушкинская карта».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter