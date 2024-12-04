Пушкинский музей анонсировал проект по исследованию новых способов восприятия мира

В стенах Балтийского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 13 декабря стартует культурно-просветительский проект «Живые топологии / Нечеловеческие агенты» (6+). Об этом сообщила пресс-службы музея.



Проект состоит из двух блоков, одним из которых станет выставка. Её открытие состоится 13 декабря в 18:00. В экспозиции, которая продлится до 16 февраля 2025 года, представлены произведения российских авторов, работающих на стыке искусства, науки и технологий. Особенность этих работ — синтез художественных дисциплин и научно-технических разработок. «Проект предлагает зрителям задуматься о том, как технологии меняют наше восприятие окружающего, как возникают новые способы понимания жизни и материи, в которых множество отдельных элементов могут действовать согласованно. Такой взгляд открывает возможности для пересмотра нашей роли в мире и для понимания того, что искусство может быть не просто визуальным опытом, но и средством научного и философского познания», — сказано в анонсе.

А 14 декабря в 12:00 в выставочном зале начнет работу научно-практическая конференция, в которой примут участие художники, ученые и исследователи. Сквозной темой обсуждения станет понятие «живые топологии» — ключевая метафора современных исследований, которая описывает мир как ряд конфигураций между человеческими и нечеловеческими сущностями. Участники конференции обсудят творческие методы, которые помогают переизобретать язык, конструирующий и описывающий мир живых топологий, и исследовать возникающие эффекты через новые способы работы с материальностью, тактильностью и звуком. Задача теоретической части проекта «Живые топологии / Нечеловеческие агенты» — показать, как художники создают новые формы и новые идентичности, но не в качестве протагонистов определенного историей технологического нарратива, а в качестве его творцов.



С полной программой проекта можно ознакомиться на сайте. Стоимость билетов на экспозицию — 150 р., доступна покупка по программе «Пушкинская карта».