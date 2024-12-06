В Калининград собираются вернуть золото, найденное на территории региона

В Калининград собираются вернуть археологические находки, переданные на хранение в Государственный исторический музей. Об этом на заседании научно-методического совета по культурному наследию рассказал заместитель директора Историко-художественного музея Анатолий Валуев.

«В следующем году к нам в регион вернётся золото, которое отсюда было вывезено в Москву, — сообщил Валуев. — Институт археологии передал находки, которые были сделаны на территории региона в Государственный исторический музей. Сейчас в Министерстве культуры договорились, что к лету следующего года всё это вернётся в Историко-художественный музей, на недавно отремонтированный третий этаж. Средства на это уже запланированы в бюджете».

В пресс-службе музея «Новому Калининграду» уточнили, что выставку собираются открыть в мае, и займёт она ту часть третьего этажа, где сейчас размещается экспозиция «В Красном тереме» (6+), посвящённая истории и культуре Китая второй половины ХХ века. При этом в музее отметили, что экспонаты будут переданы на длительное, но не на постоянное хранение, после чего они вернутся в ГИМ.

Напомним, что кремлёвский Государственный исторический музей в Кремле 30 ноября 2022 года открыл выставку «Древние воины Янтарного края» (6+). В официальном релизе музея говорилось, что экспонаты для выставки (а это уникальный археологический комплекс) были переданы Институтом археологии РАН. Посетители выставки могли увидеть «предметы погребального инвентаря знатных воинов, проживавших на балтийских землях в эпоху Великого переселения народов (V-VII вв. н.э.)», в которые входят оружие, элементы костюма и конской упряжи.

Найдены все эти предметы были при археологическом исследовании на могильнике Алейка 7 в Калининградской области с 2016 по 2017 год.

Ранее руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщал, что артефакты не вернутся в Калининград.