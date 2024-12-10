В Музее янтаря представят выставку работ выпускников легендарной «Мухи»

В Музее янтаря 13 декабря откроется экспозиция «Металлические метаморфозы» (12+), на которой можно будет увидеть работы выпускников Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица — легендарной «Мухи». Об этом музей сообщает в своем пресс-релизе.



«На выставке в Музее янтаря будут представлены современные художественные объекты, выполненные студентами Академии в мастерских кафедры: ювелирные украшения; кабинетную пластику в технике литья и дифовки (холодной обработки листового металла), эмали, техники травления и патинирования, гальванопластики; ножи для писем с использованием дамасской стали и термического оксидирования — весь комплекс традиционных и современных способов работы с металлом», — сказано в сообщении.



Работа выставки продлится до 23 февраля 2025 года.