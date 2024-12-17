Историко-художественный музей приглашает на «Игру смыслов»

Изображение предоставлено пресс-службой музея
Изображение предоставлено пресс-службой музея
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В Калининградском историко-художественном музее 20 декабря в 17:00 пройдет открытие выставки «Игра смыслов» (12+), посвященной сказочнику, композитору и художнику Теодору Амадею Гофману. Об этом музей рассказывает в своих социальных сетях.

«В рамках выставочного проекта будут представлены более 300 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, а также коллекция из 78 Щелкунчиков из собрания Игоря Кирикова и фондов КОИХМ. Гости увидят работы более 90 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Новосибирска, Сергиева Посада, разных городов Калининградской области», — сказано в анонсе.

Экспозиция будет доступна до 28 февраля 2025 года.

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