В Калининграде откроется выставка, посвященная правлению Петра I

Фото с анонса мероприятия музеем.
Фото с анонса мероприятия музеем.
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В Калининградском историко-художественном музее 28 января откроется выставка «Пётр I. Жизнь во благо России» (6+), приуроченная к 300-летию со дня смерти Петра I. Об этом  учреждение культуры сообщает в своих социальных сетях.

В экспозиции будут представлены более 20 работ члена Союза художников РФ, выпускника Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, члена Академии русской словесности Анатолия Перевышко, который посвятил 30 лет созданию картин, описывающих жизненный путь царя-реформатора с юных лет до последних дней жизни.

Также в рамках открытия выставки состоится презентация монографии старшего научного сотрудника сектора истории Калининградского областного историко-художественного музея, доктора исторических наук Геннадия Кретинина «Пётр I: из Кёнигсберга в Калининград». В книге освещены основные этапы деятельности российского государя, направленной на развитие новой европейской державы, вышедшей в начале XVIII в. к берегам Балтийского моря.

Выставка продлится до 2 марта.


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