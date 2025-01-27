В Калининграде откроется выставка, посвященная правлению Петра I

В Калининградском историко-художественном музее 28 января откроется выставка «Пётр I. Жизнь во благо России» (6+), приуроченная к 300-летию со дня смерти Петра I. Об этом учреждение культуры сообщает в своих социальных сетях.

В экспозиции будут представлены более 20 работ члена Союза художников РФ, выпускника Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, члена Академии русской словесности Анатолия Перевышко, который посвятил 30 лет созданию картин, описывающих жизненный путь царя-реформатора с юных лет до последних дней жизни.



Также в рамках открытия выставки состоится презентация монографии старшего научного сотрудника сектора истории Калининградского областного историко-художественного музея, доктора исторических наук Геннадия Кретинина «Пётр I: из Кёнигсберга в Калининград». В книге освещены основные этапы деятельности российского государя, направленной на развитие новой европейской державы, вышедшей в начале XVIII в. к берегам Балтийского моря.



Выставка продлится до 2 марта.