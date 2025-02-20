В Музее искусств пройдёт фестиваль бесплатных экскурсий

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

Во Всемирный день экскурсовода 21 февраля в Музее изобразительных искусств пройдёт фестиваль бесплатных экскурсий (0+). В течение всего дня гости смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям при условии покупки билета на заинтересовавшую их экспозицию. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Расписание бесплатных экскурсий:

  • 10:00 — «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+);

  • 11:00 — «Город Гофмана. Тайна двух миров» (0+);

  • 12:00 — «Магнетизм Гофмана» (0+);

  • 13:00 — «Мистика синего» (0+);

  • 14:00 — «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+);

  • 15:00 — «Город Гофмана. Тайна двух миров» (0+);

  • 16:00 — «Магнетизм Гофмана» (0+);

  • 17:00 — «Мистика синего» (0+).

На всех выставках действует программа «Пушкинская карта».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter