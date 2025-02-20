В Музее искусств пройдёт фестиваль бесплатных экскурсий

Во Всемирный день экскурсовода 21 февраля в Музее изобразительных искусств пройдёт фестиваль бесплатных экскурсий (0+). В течение всего дня гости смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям при условии покупки билета на заинтересовавшую их экспозицию. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Расписание бесплатных экскурсий:
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10:00 — «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+);
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11:00 — «Город Гофмана. Тайна двух миров» (0+);
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12:00 — «Магнетизм Гофмана» (0+);
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13:00 — «Мистика синего» (0+);
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14:00 — «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+);
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15:00 — «Город Гофмана. Тайна двух миров» (0+);
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16:00 — «Магнетизм Гофмана» (0+);
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17:00 — «Мистика синего» (0+).
На всех выставках действует программа «Пушкинская карта».