В Музее искусств пройдёт фестиваль бесплатных экскурсий

Во Всемирный день экскурсовода 21 февраля в Музее изобразительных искусств пройдёт фестиваль бесплатных экскурсий (0+). В течение всего дня гости смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям при условии покупки билета на заинтересовавшую их экспозицию. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Расписание бесплатных экскурсий:

10:00 — «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+);

11:00 — «Город Гофмана. Тайна двух миров» (0+);

12:00 — «Магнетизм Гофмана» (0+);

13:00 — «Мистика синего» (0+);

14:00 — «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (0+);

15:00 — «Город Гофмана. Тайна двух миров» (0+);

16:00 — «Магнетизм Гофмана» (0+);

17:00 — «Мистика синего» (0+).

На всех выставках действует программа «Пушкинская карта».