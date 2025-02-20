ММО: военнослужащие и курсанты смогут бесплатно посетить музей 23 февраля

К 23 февраля Музей Мирового океана подготовил для защитников Отечества обширную культурную и спортивную программу(0+). Бесплатно все объекты музея в этот день смогут посетить действующие военнослужащие, ветераны боевых действий, члены семей участников СВО, ветераны Вооруженных Сил, прибывшие в музей в форме, воспитанники Балтийского военно-морского училища, Нахимовского военно-морского училища, Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного, предъявив соответствующий документ. Об этом сообщила пресс-служба ММО.

В программе праздника:

11.00-15.00 — выставка образцов вооружения и техники Балтийского флота, военно-спортивный праздник, полевая кухня

Военно-морской центр (наб. Петра Великого, 9)

11.00-15.00 — областной конкурс-выставка стендовых судомоделей (секция С), моделей авиационной и бронетанковой техники.

Выставочный центр «Пакгауз» (наб. Петра Великого, 5)

11.00-12.00 — Концерт «Сынам Отечества посвящается» Выступление Ансамбля песни и пляски Дважды Краснознаменного Балтийского флота для участников СВО и членов их семей.

13.00-16.00 — Выставка «Музея Z» — «Герои — рядом».

Главный корпус (наб. Петра Великого, 1)

Кроме того, в День защитника Отечества впервые в Калининградской области состоится интеллектуальная игра «Патриот», которую Музей Мирового океана проводит совместно с «Музеем Z». В ней примут участие ученики 10-11 классов кадетской и юнармейской направленности.