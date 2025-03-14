Лазурит и чароит: в Музее янтаря откроется выставка «От камня к творчеству» (фото)

В Музее янтаря 21 марта в 16:00 открывается выставка авторских камнерезных работ сибирского предприятия «Байкалкварцсамоцветы» «От камня к творчеству» (12+). В экспозицию войдут произведения из нефрита, лазурита, офикальцита и чароита — одного из самых редких и экзотических камней мира, называемого «сиреневым чудом Сибири». Об этом сообщила пресс-служба музея.

Помимо прочего, в день открытия выставки в 14:30 пройдёт встреча с заведующей Музея самоцветов в Иркутской области и членом Российского минералогического общества Ириной Булавинцевой (12+). На лекции она познакомит посетителей с историей становления предприятия и его роли в развитии Сибирской школы камнерезного мастерства, о процессах обработки камня и особенностях производства, в том числе о создании предметов высокого искусства и фундаментальных масштабных проектах.

Выставка будет работать до 27 апреля.