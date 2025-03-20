В Калининграде анонсировали первый показ картины Левитана «Весна — большая вода». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кафедрального собора Яну Лутченко.

Пейзаж покажут в рамках совместного культурного проекта «Выставка одной картины» Кафедрального собора и Третьяковской галереи. Картину представят из основной экспозиции государственного учреждения культуры. Её можно будет увидеть с 14 июня по 13 июля в Кафедральном соборе. Отмечается, что произведение покажут в Калининграде впервые.

«Говорят, что Чехов, описывая природу, смотрел не в окно, а на пейзажи своего друга Исаака Левитана. Сам же художник признавал, что после долгого контакта с картиной „с трудом узнаешь квартиру: снова нужно втиснуть себя в стены, покрытые обоями“. „Весна“ Левитана, посвященная весеннему пробуждению природы, будет экспонироваться в просторном, высоком пространстве собора целый месяц. Рассмотреть ее можно во время любого концерта: пейзаж будет находиться на сцене», — цитирует Лутченко информагентство.