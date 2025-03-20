В Калининграде анонсировали первый показ картины Левитана «Весна — большая вода»

Все новости по теме: Культура

В Калининграде анонсировали первый показ картины Левитана «Весна — большая вода». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кафедрального собора Яну Лутченко.

Пейзаж покажут в рамках совместного культурного проекта «Выставка одной картины» Кафедрального собора и Третьяковской галереи. Картину представят из основной экспозиции государственного учреждения культуры. Её можно будет увидеть с 14 июня по 13 июля в Кафедральном соборе. Отмечается, что произведение покажут в Калининграде впервые.

«Говорят, что Чехов, описывая природу, смотрел не в окно, а на пейзажи своего друга Исаака Левитана. Сам же художник признавал, что после долгого контакта с картиной „с трудом узнаешь квартиру: снова нужно втиснуть себя в стены, покрытые обоями“. „Весна“ Левитана, посвященная весеннему пробуждению природы, будет экспонироваться в просторном, высоком пространстве собора целый месяц. Рассмотреть ее можно во время любого концерта: пейзаж будет находиться на сцене», — цитирует Лутченко информагентство.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter