В арт-пространстве «Ворота» открывается выставка Юрия Селивёрстова

Арт-пространство «Ворота» и Калининградский союз фотохудожников проводят выставку «Юрий Селивёрстов. Калининградская фотография 2000/2015». Как сообщают организаторы, выставка пройдет с 2 по 20 апреля, она посвящена важному периоду в истории калининградского фотодвижения.



«Первая декада 2000-х неразрывно связана с Юрием Селивёрстовым, значимой общественно-культурной фигурой региона. В 2025 Селиверстову исполнилось бы 55 лет, его жизнь трагически оборвалась в 2015, — сообщают организаторы. — На выставке освещаются основные этапы истории калининградской фотографии 2000/2015: фотоклуб, фотосеминары, фотобиеннале „Фотомания“ и создание арт-пространства „Ворота“. На выставке также представлены фотографии авторства Юрия Селивёрстова и работы, которые современные калининградские фотографы связали с его именем».

Общественная деятельность Юрия Селивёрстова началась с возрождения калининградского фотоклуба, который вёл свою деятельность с 1960 и поддержал плеяду ярких фигур в области фотографии. Среди них Олег Максимов, Станислав Покровский, Валерий Лозовой, Олег Морозов, Юрий Павлов, Дмитрий Вышемирский и многие другие.

Юрий Селивёрстов организовывал ежегодные фотосеминары, возрожденное фотодвижение дало импульс Балтийской биеннале фотографии «Фотомания». С 2013 года в Калининграде работает арт-пространство «Ворота» — проект Калининградского Союза фотохудожников в сфере креативных индустрий, которому дал старт Юрий Селивёрстов. Это атмосферное культурное пространство в историческом памятнике XIX века стало постоянным местом проведения городских культурных событий и важной экспозиционной площадкой. В 2015 году Юрий погиб на Онежском озере в Карелии.

Выставка открывается 2 апреля 2025 в 19 ч., вечер памяти состоится 14 апреля 2025 в 19 ч. Вход свободный, 0+.