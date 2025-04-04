«Лица Победы»: Музей искусств анонсировал выставочно-просветительский проект

В Музее искусств с 5 апреля по 22 июня пройдёт выставка «Лица Победы: герои и свидетели» (6+) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Анонс размещен в группе музея ВКонтакте.



«Экспозиция представляет собой многоголосый рассказ о „сороковых, свинцовых, роковых“ через живопись и графику художников-фронтовиков, скульптуру, кинохронику и фотодокументы из нашей коллекции, а также агитационные плакаты из Центрального музея Вооруженных сил РФ. Среди самых впечатляющих экспонатов — портреты воинов-победителей, созданные с натуры фронтовыми художниками. Среди них — изображение коми-охотника Серафима Опарина, ставшего одним из лучших снайперов Советского Союза, портрет полковника Алексей Плеходанов, прошедшего всю Великую Отечественную войну от Бреста до Берлина и участвовавшего в штурме Рейхстага, и другие произведения», — рассказывают организаторы.

По заказу музея к 80-летию Победы скульптор Виктор Морин создал бронзовый бюст Героя Советского Союза, полковника Павла Толстикова, отличившегося при штурме Кёнигсберга.