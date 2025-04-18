В Музее янтаря открывается выставка работ художников по металлу «Букет Победы»

В Музее янтаря 18 апреля открывается выставка работ художников по металлу и членов межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов» «Букет Победы» (12+). Экспозиция приурочена «к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне и грядущей победе в специальной военной операции», сообщает пресс-служба музея.

Идея выставки возникла из инициативы Союза кузнецов, чьи представители ежегодно 9 мая преподносят живые цветы ветеранам на Поклонной горе в Москве. Современные мастера по металлу создали символический «Букет Победы» как выражение признательности поколению победителей.

«Военные конфликты, к сожалению, продолжаются, поэтому важно передать память о героических и трагических моментах истории молодому поколению. Искусство, воздействуя на эмоциональную сферу, обладает мощным потенциалом для этого, — пишет пресс-служба. — Выставка призвана не только напомнить о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, но и поддержать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Особое место в экспозиции занимают работы художников Донбасса, чье творчество неразрывно связано с текущими событиями. Их произведения станут свидетельством мужества, стойкости и веры в победу. К примеру, художник Виктор Михалёв из простреленных гильз и частей оружия создает розы, как символ мирного Донецка, ведь этот город называли городом миллионов роз».

Экспозиция представит произведения, выполненные в различных техниках художественной ковки. Посетители музея увидят скульптурные композиции, декоративные объекты и произведения мелкой пластики, отражающие героические эпизоды войн, образы солдат и тружеников тыла, а также символы Победы.

Уточняется, что в день открытия, 18 апреля, с 12:00 перед воротами Музея янтаря будет установлена полевая кухня и техника военных лет, а во внешнем дворике башни пройдет выставка макетов стрелкового оружия Великой Отечественной войны и обмундирования Красной Армии. Открытие экспозиции состоится в Бордовом зале в 16:00.

Выставка будет работать до 1 июня.