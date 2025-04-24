«Сны улиц»: в Доме китобоя открылась выставка к 80-летию Победы

В Доме китобоя 23 апреля открылась выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (12+). Анонс размещен в группе музея ВКонтакте.



«Через призму монохромной фотографии художник Александр Матвеев подчёркивает значимость адресных табличек с именами героев, отдавших свои жизни ради свободы нашего народа. Эти таблички становятся проводниками в историческую память, служа напоминанием о том, как важно сохранять уважение к прошлому, несмотря на непрерывный ход времени. Фотохудожник передаёт живую атмосферу будничного дня, соединяет чёткие линии и туманности, обращая наше внимание на магию и красоту повседневности. Приглашаем узнать истории имён улиц Калининграда и посмотреть, какие сны видят эти пространства, что хранят они в своём бессознательном», — говорится в анонсе.

Александр Матвеев — член Калининградского Союза фотохудожников. Отмечают, что в своей работе фокусируется на природных и городских ландшафтах, исследует, как люди в Калининградской области относятся к своей физической и социальной среде. «Автор более десяти персональных и двух десятков групповых выставок в музеях Калининграда, Польши и Германии. Участник первой триеннале российского современного искусства в категории „Верность месту“ в музее современного искусства „Гараж“ (Москва)», — подчеркивают организаторы.

Выставка будет работать до 30 июня. Вход свободный.